Sahin über Sabitzer-Kontroverse: „Alles cool“

Nuri Sahin moderiert die Positionskontroverse um Emre Can und Marcel Sabitzer ab. Auf der Pressekonferenz danach gefragt, ob er noch einmal das Gespräch mit den beiden Mittelfeldspielern suchen werde, erklärte der Trainer von Borussia Dortmund: „Nein, überhaupt nicht. Wir saßen gerade kurz in der Kabine zusammen und Sabi hat mir seine Trophäe aus der letzten Saison gezeigt – Team of the Year in der Champions League. Da hat er mir auch noch einmal klargemacht, dass das auf der Doppelsechs passiert ist. Alles cool.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sabitzer, der zuletzt häufig auf dem Flügel auflief, hatte jüngst öffentlich betont, dass er positionsfremd spiele und sich auf der Doppelsechs wohler fühle. Das Problem von Sahin: Dort spielt auch BVB-Kapitän Emre Can, der entsprechende Stammplatz-Ambitionen mitbringt. Möchte der Coach beide Spieler gleichzeitig auf dem Feld haben, muss er einen aus dem defensiven Mittelfeld herausziehen.