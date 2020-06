FC Bayern: Sanyang absolviert Medizincheck

Bayern München kann beim Transfer von TSG Hoffenheim-Talent Mamin Sanyang wohl bald Vollzug melden. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, hat der 17-Jährige bereits seinen Medizincheck bei den Münchnern absolviert. Dem Vernehmen nach unterschreibt der Rechtsaußen einen Dreijahresvertrag an der Säbener Straße.

Da Sanyangs Vertrag in Hoffenheim zum Ende des Monats ausläuft, wird lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig. Für die U17 der Kraichgauer war der in Gambia geborene Rechtsfuß in 19 Spielen an zwölf Treffern direkt beteiligt (acht Tore, vier Assists). Nach Angreifer Amindo Sieb (17) ist Sanyang bereits das zweite TSG-Talent, das diesen Sommer seine Zelte in München aufschlägt.