Zagadou-Transfer vor dem Abschluss?

Bereits Ende Juli duellierten sich Inter Mailand und die AS Rom um die Unterschrift von Dan-Axel Zagadou (23), der seit seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund ohne Verein ist. Eine Entscheidung wurde vertagt und am Deadline Day noch einmal forciert.

Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato befand sich Zagadous Berater gestern Abend in Italien, um einen Transfer abzuschließen. Sowohl mit Inter als auch mit der Roma wurde verhandelt.

Inter holt Acerbi

In Mailand verpflichtete man kurz vor Transferschluss dann Francesco Acerbi (34/Lazio Rom), wie Zagadou ein linksfüßiger Innenverteidiger. Die besseren Karten im Rennen um den Franzosen dürfte also die AS Rom haben.

Als vereinsloser Spieler kann Zagadou auch noch nach Ablauf der gestrigen Deadline bei einem neuen Verein unterschreiben. Möglich, dass in den kommenden Stunden oder Tagen eine offizielle Bestätigung aus Italien folgen wird.