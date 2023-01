Arsenal: Mudryk-Ersatz gefunden?

Bis zu 100 Millionen Euro ließ sich der FC Chelsea die Dienste von Mykhaylo Mudryk (21) kosten. Lange Zeit wurde der FC Arsenal als Favorit auf die Verpflichtung des 22-jährigen Linksaußen gehandelt. Doch die Blues machten den Gunners überraschend einen Strich durch die Rechnung.

Dass es mit der Wunschlösung nicht geklappt hat, tut dem Interesse an einem weiteren Offensivspieler allerdings keinen Abbruch. Alternativen hat Arsenal sowohl in der Bundesliga als auch der La Liga ausfindig gemacht. Anfang der Woche hatte ‚Sky‘ berichtet, dass sich die Londoner mit Moussa Diaby (23) von Bayer Leverkusen befassen. Der ‚Evening Standard‘ brachte Raphinha (26) vom FC Barcelona ins Spiel.

Aller Voraussicht nach heißt die Mudryk-Alternative jedoch Leandro Trossard. Laut Transferinsider Fabrizio Romano befindet sich der derzeitige Tabellenführer der Premier League in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Brighton & Hove Albion bezüglich eines Transfers des 28-Jährigen. Mit dem Belgier sei sich der Klub um Trainer Mikel Arteta bereits einig. Beide Vereine befinden sich in Gesprächen, um den Transfer zeitnah abzuschließen.

Stammkraft bei Brighton

Für die Seagulls stand Trossard in der laufenden Saison bislang in 16 Ligaspielen auf dem Platz und war an zehn Treffern direkt beteiligt (sieben Tore, drei Vorlagen). In der vergangenen Saison lief der 24-fache belgische Nationalspieler 35 Mal für Brighton auf und verbuchte acht Treffer.

Gut für Arsenal: Trossard ist in der Offensive variabel einsetzbar, kann unter anderem beide Flügelpositionen, die Neun und das offensive Mittelfeld bekleiden. Bei den Gunners könnte er also auf rechts Bukayo Saka (21), auf links Gabriel Martinelli (21) und in der Mitte Gabriel Jesus (25) entlasten. Letzterer fällt aufgrund einer Knieverletzung noch für unbestimmte Zeit aus.