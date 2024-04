Brighton kurz vor Welbeck-Deal

Danny Welbeck verschreibt seine Zukunft Brighton & Hove Albion. Der englische Offensivakteur steht kurz vor einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Kontrakts, berichtet ‚The Athletic‘. Dem Bericht zufolge laufen derzeit konkrete Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier, in trockenen Tüchern sei der Deal allerdings noch nicht.

Im Gespräch ist eine Laufzeit bis 2025 oder 2026. Seit dreieinhalb Jahren kommt der frühere Nationalspieler (42 Länderspiele) für die Seagulls zum Einsatz. In der aktuellen Spielzeit wurde er von Cheftrainer Roberto De Zerbi in 31 Partien eingesetzt, in denen der 33-Jährige sechs Treffer sowie eine Vorlage beisteuerte.