Zetterer verlängert bei Werder

Werder Bremen hat den auslaufenden Vertrag mit Ersatztorhüter Michael Zetterer (27) verlängert. Über die genaue Laufzeit macht der Bundesligist keine Angaben. Laut ‚Bild‘ ist der neue Kontrakt bis 2025 datiert. Zetterer, der Stammkraft Jiri Pavlenka (30) in dieser Saison einmal vertrat, sagt: „Vor etwas über acht Jahren habe ich meinen ersten Werder-Vertrag unterzeichnet. Seitdem ist sehr viel passiert und sowohl Werder als auch Bremen sind zu meiner zweiten Heimat geworden. Es macht mich stolz, das Werder-Trikot auch in Zukunft tragen zu können.“

Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball, freut sich über den Verbleib des Schlussmanns: „Mit Zetti haben wir einen guten Rückhalt in unseren Reihen, der seine Qualitäten mehrfach unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns sehr, dass er seine Zukunft am Osterdeich sieht und wir weiterhin auf ihn bauen können.“ Torwarttrainer Christian Vander betont: „Die Vertragsverlängerung hat er sich durch seine harte Arbeit verdient. Für uns gilt es weiterhin an seinen Potenzialen zu feilen.“

