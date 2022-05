Mbappé hat sich entschieden – Verkündung am Sonntag

Kylian Mbappé hat sich entschieden, bei welchem Verein er in der kommenden Saison spielen wird. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato wird der 23-jährige Angreifer seine Wahl am Sonntag der Öffentlichkeit mitteilen.

Mbappés Vertrag bei Paris St. Germain läuft aus. Die Franzosen kämpfen bis zuletzt um eine Verlängerung mit ihrem Superstar. Bald ist klar, ob sie Erfolg hatten. Bessere Karten hat aber wohl Real Madrid.

Die Königlichen sind Mbappés Traumklub seit Kindertagen und arbeiten schon seit einem Jahr am ablösefreien Coup. Vor Mbappés Entscheidung am Sonntag bestreitet Real am Samstagabend (21 Uhr) das Champions League-Finale gegen den FC Liverpool.