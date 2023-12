Nicht nur Frankfurt: Zahlreiche Top-Optionen für Kehrer

Immerhin 27 Mal lief Thilo Kehrer schon für die deutsche Nationalmannschaft auf. Will er eine Chance auf die Teilnahme an der Heim-EM im Sommer haben, muss er im Januar dringend den Verein wechseln. Denn: Bei West Ham United spielte der flexibel einsetzbare Verteidiger in der laufenden Premier League-Saison gerade einmal 18 Minuten.

Trotzdem gibt es zahlreiche attraktive Interessenten für Kehrer. Schon seit Wochen wird der 27-Jährige mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Auch beim FC Sevilla wurde er schon gehandelt. Und nun bringt sich offenbar auch die Serie A in Stellung: Italienische Medien handeln Kehrer beim AC Mailand, der AS Rom und Atalanta Bergamo.

Der Ex-Schalker steht noch bis 2026 in London unter Vertrag. Per einseitiger Option kann West Ham das Arbeitspapier um gleich zwei Jahre verlängern. Dass es dazu kommt, ist aber unwahrscheinlich. Noch aus Tagen bei Paris St. Germain ist Kehrer in einer hohen Gehaltsklasse angesiedelt. Je nachdem wohin er nun wechseln will, muss er zu Abstrichen bereit sein. Eine Leihe scheint das realistischste Szenario.