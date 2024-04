Maatsen: „Leider hat es nicht funktioniert“

BVB-Leihspieler Ian Maatsen hat seine Zeit beim FC Chelsea Revue passieren lassen. Im Anschluss an den gestrigen 4:2-Erfolg im Viertelfinale der Champions League gegen Atlético Madrid sagte der Linksverteidiger bei ‚CNS Sports Golazo‘: „Ich habe immer daran geglaubt, für Chelsea zu spielen, aber leider hat es nicht funktioniert.“

„Jetzt bin ich hier und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe nicht aufgegeben und bin hierhergekommen, um auf dem höchsten Level zu spielen“, so Maatsen. An der Stamford Bridge steht der 22-jährige Niederländer noch bis 2026 unter Vertrag. Allerdings bahnt sich ein Transfer an, dem Vernehmen nach beinhaltet das Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 40 Millionen Euro.