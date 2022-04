Vinícius Tobías wechselt zu Real

Real Madrid macht vom FIFA-Sondertransferfenster Gebrauch und sichert sich die Dienste von Vinícius Tobías. Wie Shakhtar Donetsk bestätigt, leiht Real Madrid den 18-jährigen Rechtsverteidiger ab sofort bis zum Ende der kommenden Saison aus.

Der ukrainische Klub aus der Dombass-Region gibt zudem bekannt, dass sich die Königlichen eine Kaufoption gesichert haben, die sie bis zum Sommer 2023 aktivieren können. Reals Bestätigung steht zur Stunde noch aus.

Tobías war erst während des vergangen Wintertransferfensters zu Shakhtar gekommen. Aufgrund des russischen Angriffskrieges, von dem vor allem auch Donetsk stark betroffen war, kam der Youngster noch zu keinem Pflichtspieleinsatz.

⚒ Vinicius Tobias went on loan to Real Madrid.



He will play on loan for the Madrid club until the end of the 2022/23 season. Under the agreement terms, Real Madrid also has the option to buy the player.