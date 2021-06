Donnarumma: Medizincheck am Montag

Der Wechsel von Gianluigi Donnarumma zu Paris St. Germain wird noch ein paar Tage auf sich warten lassen. Wie der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, wird der Keeper den nötigen Medizincheck am kommenden Montag absolvieren. PSG schickt seine Ärzte zu diesem Zweck ins Teamhotel der italienischen Nationalmannschaft nach Florenz.

Donnarumma heuert ablösefrei in Paris an. Seinen Kontrakt beim AC Mailand wollte der 22-jährige Torhüter nicht verlängern. In Frankreich winkt Donnarumma ein Fünfjahresvertrag mit einem jährlichen Gehalt von zwölf Millionen Euro.