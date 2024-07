Mittelfeld-Verstärkung: Bundesliga-Duo schaut nach Italien

Daniel Boloca (25) konnte den Abstieg der US Sassuolo nicht verhindern. Dass der vertraglich bis 2028 gebundene defensive Mittelfeldspieler mit den Italienern den Gang in die Serie B antritt, ist aber alles andere als in Stein gemeißelt.

Potenzielle Abnehmer liegen bereits auf der Lauer. Wie die regionale ‚Gazzetta di Modena‘ berichtet, strecken zwei Klubs aus Deutschlands Oberhaus die Fühler nach Boloca aus. Neben Eintracht Frankfurt soll auch der SV Werder Bremen die Fährte aufgenommen haben.

Im Raum steht eine Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro. Ein stolzer Preis für den rumänischen Nationalspieler (ein Länderspiel), der zum Ende der Saison beim Absteiger nicht mal mehr gesetzt war und es auch nicht in den EM-Kader geschafft hat. Ob das Bundesliga-Duo mit Blick auf das Preisschild konkrete Schritte einleitet, darf zumindest angezweifelt werden.