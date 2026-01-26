Serie A
Rafinha wird Sportdirektor
Der FC São Paulo hat die Verpflichtung von Rafinha als neuen Sportdirektor bekanntgeben. Der 40-jährige Ex-Bundesligaprofi übernimmt erstmals eine Rolle neben dem Rasen. Bis März 2025 spielte der frühere Rechtsverteidiger noch für Coritiba FC in seiner brasilianischen Heimat.
São Paulo FC @SaoPauloFC – 18:40
Rafinha está de volta ao Tricolor!Bei X ansehen
O ex-lateral-direito será gerente esportivo do São Paulo Futebol Clube e atuará no dia a dia do SuperCT com o elenco principal.
"É um desafio para mim. Nasci no futebol, gosto de estar dentro desse ambiente, e quando o São Paulo me chama é uma convocação. Eu vou fazer o elo entre comissão técnica e diretoria, vou estar no dia a dia com os jogadores, nos treinamentos e viagens. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo São Paulo. Estou preparado para voltar e ajudar novamente”, afirmou Rafinha.
Saiba mais no site oficial >
#VamosSãoPaulo 🇾🇪
„Es ist eine Herausforderung für mich. Ich bin im Fußball aufgewachsen, ich liebe dieses Umfeld, und wenn São Paulo mich ruft, ist das wie eine Berufung. Ich werde die Verbindung zwischen Trainerstab und Vorstand sein und jeden Tag mit den Spielern zusammen sein, im Training und auf Auswärtsreisen“, gibt Rafinha auf der Website des Erstligisten zum Besten.
