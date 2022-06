Mittelfeld-Verstärkung: Schalke einig mit Mollet

Schalke 04 hat offenbar einen Neuzugang aus Frankreich an der Angel. Wie der Journalist Saber Desfarges von ‚Prime Video‘ berichtet, sind sich die Köngisblauen mit Florent Mollet einig.

Der 30-jährige Mittelfeldspieler steht noch bis 2023 beim HSC Montpellier unter Vertrag – entsprechend muss sich S04 auch noch mit dem Ligue 1-Klub einigen.

Mollet spielt seit 2018 in Montpellier. In der abgelaufenen Saison bestritt der Rechtsfuß 38 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Tore und zwei Vorlagen gelangen. Führt sein Weg nun in die Bundesliga?