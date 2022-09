UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga überholt Italien

Zu Beginn der neuen Saison hat die Bundesliga in der Fünfjahreswertung dank der gestrichenen Ergebnisse aus der Spielzeit 2017/18 einen Platz gutgemacht und die Serie A überholt. Der Start in das neue Europapokal-Jahr verlief unterdessen durchwachsen.

In der Champions League fuhren nur der FC Bayern und Borussia Dortmund drei Punkte ein, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen mussten Niederlagen einstecken. Der SC Freiburg siegte in der Europa League, Union Berlin ging als Verlierer vom Platz. Der 1. FC Köln teilte in der Conference League die Punkte.

Kurios: In der Wertung für die neue Saison 2022/23 finden sich kleine Ligen wie Liechtenstein und Israel wieder, die schon früher in die Qualifikationsrunden eingestiegen und somit mehr Spiele absolviert haben als die Nationen aus den Top-Ligen.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 90.284 (22.642)

2 Spanien 80.712 (19.571)

3 Deutschland 68.856 (15.214)

4 Italien 62.926 (12.642)

5 Frankreich 51.664 (10.583)

6 Niederlande 50.100 (8.600)

7 Portugal 48.049 (10.900)

8 Schottland 35.200 (6.750)

9 Belgien 31.800 (7.800)

10 Österreich 31.800 (6.200)

Saisonwertung 2022/23

1 Liechtenstein 5.500

2 Tschechien 4.750

3 Israel 4.500

4 Portugal 4.333

5 Spanien 4.285

6 Norwegen 4.000

7 Belgien 3.800

8 Schweiz 3.750

8 Rumänien 3.750

10 England 3.714

Stand: 9. September 2022