Kiel verpflichtet Geschwill

Bundesliga-Neuling Holstein Kiel bastelt weiter am Kader für die nächste Saison. Wie die Störche mitteilen, wechselt Innenverteidiger Max Geschwill (22) vom SV Sandhausen an die Förde. Um in der Bundesliga bestehen zu können, muss der Verein seinen Aufstiegskader gezielt verstärken. Der Defensivspieler ist nach Linksaußen Andu Kelati (21) die zweite Neuverpflichtung mit Hoffenheimer Vergangenheit. „Mit Max Geschwill gewinnen wir einen flexiblen Defensivspieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der defensiven Außenbahn einsetzbar ist. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen wird“, erklärt Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann.

Geschwill stammt aus der Jugendakademie der TSG Hoffenheim und war vor der abgelaufenen Saison nach Sandhausen gewechselt. Für die Sandhäuser lief der Innenverteidiger in 31 Pflichtspielen auf und erzielte dabei zwei Tore.