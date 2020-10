Kluivert war auch auf Herthas Zettel

Hertha BSC hatte während der Transferperiode mehrere offensive Flügelspieler im Visier. Wie der ‚kicker‘ berichtet, war etwa auch Justin Kluivert (21, AS Rom) ein Kandidat, den es per Leihe allerdings zu RB Leipzig zog. Ebenfalls in der Verlosung: Cody Gakpo (21), niederländischer Linksaußen in Diensten der PSV Eindhoven.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits bekannt war das Hertha-Interesse an Tottenhams Ryan Sessegnon (20), den jedoch Liga-Konkurrent TSG Hoffenheim per Leihe schnappte. Die Berliner blieben ohne neuen Außenstürmer, liehen stattdessen Mattéo Guendouzi (21) vom FC Arsenal aus und beorderten Eduard Löwen (23) aus Augsburg zurück – beides zentrale Mittelfeldspieler.