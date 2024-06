Bayer oder BVB: Anton hat eine Tendenz

Waldemar Anton hat im Länderspiel gegen die Ukraine (0:0) eine gute Leistung gezeigt und dürfte seinen EM-Platz sicher haben. Bei Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wissen sie um die Qualitäten des 27-Jährigen natürlich nicht erst seit dem gestrigen Montagabend. Beide Bundesliga-Konkurrenten zeigen großes Interesse am Innenverteidiger des VfB Stuttgart.

Anton kann also aus zwei der attraktivsten Adressen der Bundesliga wählen – und hat nach Informationen der ‚Sport Bild‘ auch schon eine Präferenz. Der DFB-Debütant tendiert zu einem Wechsel zum Deutschen Meister Leverkusen, berichtet das Fachblatt. Ein Transfer nach Dortmund sei inzwischen unwahrscheinlich.

Es scheint ganz so, als müssten die Schwarz-Gelben auf der Suche nach einem Ersatz für den höchstwahrscheinlich scheidenden Mats Hummels (35) einen Plan B aktivieren. Bayer wiederum würde mit einem Anton-Transfer auf den möglichen Verkauf von DFB-Kollege Jonathan Tah (28) reagieren.

„Am Ende sind es immer Gerüchte“

Passend: Dessen kolportierte Ablöse liegt grob im Bereich jener Summe, die durch eine Ausstiegklausel in Antons Vertrag (gültig bis 2027) fixiert wurde: 22,5 Millionen Euro. Tah wird bekanntlich vom FC Bayern umworben und soll mit dem Rekordmeister auch schon mündlich einig sein. Es deutet sich eine Verteidiger-Rochade an der Spitze der Bundesliga an.

Anton selbst hat kurz vor EM-Start keine Lust, sich auf derlei Gedankenspiele einzulassen. „Am Ende sind es immer Gerüchte“, wird der Abwehrmann von ‚Fussball.News‘ zitiert, „es ist am Saisonende normal, dass irgendetwas kommt. Für mich ist das nicht entscheidend. Ich habe meinen Vertrag in Stuttgart und bin superglücklich.“ Eine Respektsbekundung für den Arbeitgeber, aber sicher kein Transfer-Dementi.