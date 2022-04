Donnarumma unzufrieden: „Dinge müssen sich ändern“

Gianluigi Donnarumma ist mit seiner aktuellen Situation bei Paris St. Germain alles andere als zufrieden. Wie der italienische Nationaltorhüter gegenüber ‚Sky Sport‘ erklärt, „müssen sich Dinge ändern“. Derzeit teilt sich der 23-Jährige die Spielzeit mit Routinier Keylor Navas (35) und stellt fest: „Es ist keine einfache Situation für einen Torhüter.“

In den vergangenen beiden Ligaspielen saß Donnarumma über die volle Spielzeit auf der Bank. Seinen bislang letzten Einsatz für die Startruppe aus der französischen Hauptstadt hatte der Schlussmann am 17. April gegen Olympique Marseille (2:1). Ein Abgang sei aber ausgeschlossen, so Donnarumma: „Ich werde bei Paris Saint-Germain bleiben, weil ich hier gewinnen will.“