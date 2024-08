Mbappé schaltet UEFA ein: PSG drohen harte Sanktionen

Kylian Mbappés Wechsel von Paris St. Germain zu Real Madrid war eine über Monate anhaltende Posse, die im vergangenen Mai in einer Schlammschlacht endete. Klub und Spieler warfen mit Beschuldigungen nur so um sich. In den finalen Wochen der Saison ließ PSG seinen Star die Enttäuschung über den Abgang spüren, der Angreifer kam in der Liga mehrmals gar nicht zum Einsatz oder wurde lediglich für wenige Minuten eingewechselt.

Zudem soll der Klub Mbappé parallel dazu die Gehaltszahlungen von April bis Juni vorenthalten und auch bis heute noch nicht ausgezahlt haben. Zusätzlich zu den drei Monatsgehältern sollen auch die Zahlung eines Loyalitätsbonus, die im Februar fällig gewesen wäre, sowie eine Ethikprämie seitens PSG zurückgehalten worden sein. Wegen dieser Gelder hat Mbappé laut ‚Le Monde‘ die französischen und europäischen Fußball-Rechtskommissionen angerufen.

PSG ignorierte Mahnschreiben

Mitte Juni hatten die Berater des Franzosen seinem damaligen Verein bereits ein Mahnschreiben übermittelt. Paris habe sich jedoch geweigert, die Zahlungen zu leisten. Der vom Wechsel tief gekränkte Vereinsboss Nasser Al-Khelaïfi verwies auf ein gebrochenes Versprechen von Mbappé, der dem Katari zum Saisonstart im vergangenen August zugesichert haben soll, seinen Vertrag in Paris zu verlängern. Insgesamt geht es laut ‚Le Monde‘ um eine Summe von 55 Millionen Euro.

Diese möchte sich der Offensivspieler nun auf anderem Weg erstreiten. Er meldete den Sachverhalt vor einigen Tagen dem französischen Verband (LFP). Dessen Rechtskommission ist befugt, Schritte gegen PSG einzuleiten, „bis zum Verbot, neue Spieler zu registrieren“. Darüber hinaus ließ das Mbappé-Lager das Schreiben an die UEFA-Klub-Lizenzierungskommission weiterleiten. Diese ist für die Vergabe der Champions League-Lizenzen zuständig und überprüft, ob teilnehmende Vereine sämtliche finanziellen Kriterien erfüllen können, „insbesondere die Kriterien bezüglich Zahlungsrückständen“. Die Kommission darf Sperren für den Wettbewerb aussprechen.

PSG drohen erhebliche Konsequenzen

Sollten Mbappés Zahlungsansprüche gerechtfertigt sein, könnten Paris demnach erhebliche Konsequenzen drohen, sofern sich der Klub weiterhin weigert, diese zu begleichen. Mögliche Sanktionen hätten dann auch sicher Auswirkungen auf die angestrebten Verpflichtungen von Jadon Sancho (24/Manchester United) und Victor Osimhen (25/SSC Neapel).