FC Bayern: Folgt Dreesen auf Kahn?

Beim FC Bayern kristallisiert sich ein neuer Kandidat auf die Nachfolge des angezählten Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn heraus. Wie die ‚Abendzeitung‘ berichtet, ist Jan-Christian Dressen ein heißer Anwärter. Allerdings will auch die DFL den aktuellen Finanzchef der Bayern als neuen Geschäftsführer gewinnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dreesen gehört seit 2013 dem Bayern-Vorstand an und ist seit 2016 Teil des DFL-Präsidiums. Seinen Posten in München wollte der 55-Jährige ursprünglich räumen, arbeitete seinen Nachfolger Michael Diederich sogar schon ein. Die womöglich bald vakante Chefrolle könnte Dreesens Pläne aber ändern. Auf der Aufsichtsratssitzung am 30. Mai soll über Kahns Zukunft entschieden werden. Zahlreiche Beobachter rechnen mit einer Abberufung des CEO.

Lese-Tipp

DFL oder Bayern: Dreesen-Poker läuft