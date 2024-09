Kurz vor Abschluss: Bayer schnappt sich Sturm-Talent

Bayer Leverkusen steht anscheinend kurz davor, ablösefrei auf dem Winter-Transfermarkt zuzuschlagen. Fabrizio Romano zufolge sind die Verhandlungen mit Alejo Sarco (18) auf die Zielgerade eingebogen. Der Deal befinde sich kurz vor dem Abschluss.

Verhandlungen mit seinem jetzigen Arbeitgeber sind nicht nötig. Denn Sarcos Arbeitspapier in seiner argentinischen Heimat bei Vélez Sarsfield läuft zum Jahresende aus, Angebote zur Verlängerung hat der aufstrebende Youngster konsequent abgelehnt – sehr zum Ärger seines Heimatvereins.

Als Konsequenz wurde der U20-Nationalspieler seit Juni nicht mehr in den Kader berufen, müsste in Leverkusen also erstmal wieder peu à peu an den Spielbetrieb herangeführt werden. Sportvorstand Simon Rolfes verspricht sich mit der Verpflichtung einen dynamischen Mittelstürmer, der physisch präsent ist und mit dem starken linken Fuß abschließt.