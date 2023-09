Bayern-Flirt Hannibal: Uniteds Hoffnungsschimmer fürs CL-Duell

Im heutigen Champions League-Gruppenspiel gegen den FC Bayern (21 Uhr) spricht wenig für Manchester United – die Münchner gehen als klarer Favorit ins Spitzenspiel der Gruppe A. Während die Bayern mit zehn Punkten aus vier Bundesliga-Partien gut in die neue Saison gestartet sind, steht United nach fünf Spieltagen mit schmalen sechs Zählern auf einem enttäuschenden 13. Tabellenplatz. Darüber hinaus ist die Offensive aktuell dünn besetzt: Antony (23) und Jadon Sancho (23) stehen Trainer ten Hag nicht zur Verfügung, sie wurden vom Verein suspendiert.

Es gibt aber ein recht unbeschriebenes Blatt, das den Fans von United aktuell Hoffnung auf sportliche Besserung macht: Und zwar Hannibal Mejbri. Der offensive Mittelfeldspieler war bei der 1:3-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion am vergangenen Spieltag einer der wenigen Lichtblicke der Red Devils, erzielte per sehenswertem Distanzschuss den Ehrentreffer.

Bayern zeigte Interesse

Auch bei den Bayern ist der heute 20-Jährige kein Unbekannter. Vor rund vier Jahren versuchten die Bayern ihr Glück beim damals 16-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt noch für die AS Monaco spielte. Hannibal entschied sich jedoch für den Wechsel nach Manchester, stolze zehn Millionen Euro überwies der englische Rekordmeister ins Fürstentum.

Nach drei Jahren in Uniteds Nachwuchsteams sammelte Hannibal in der vergangenen Spielzeit wertvolle Minuten im britischen Unterhaus bei Birmingham City, wo er zum erweiterten Stammpersonal zählte. Nun soll sich der dynamische Kreativspieler in dieser Saison in Uniteds erster Mannschaft etablieren. Einen ersten vielversprechenden Schritt nahm der 26-fache tunesische Nationalspieler am Samstag gegen Brighton, folgt heute Abend der nächste gegen die Bayern?