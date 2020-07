Lovren wechselt nach St. Petersburg

Dejan Lovren verlässt den FC Liverpool nach sechs Jahren und wechselt eine Saison vor Vertragsende zu Zenit St. Petersburg. Wie der russische Klub bekanntgibt, unterzeichnet der 31-jährige Innenverteidiger einen Dreijahresvertrag. Zenit zahlt dem Vernehmen nach 8,5 Millionen Euro Ablöse.

Für Liverpool absolvierte Lovren insgesamt 185 Pflichtspiele. Im Sommer 2014 war der Kroate für 25,3 Millionen Euro vom FC Southampton nach Anfield gewechselt. „Alle bei den Reds möchten Dejan für seinen brillanten Beitrag danken, den er im Laufe der Jahre geleistet hat und ihm für seine neue Herausforderung alles Gute wünschen“, teilt der FC Liverpool mit.

We can confirm @Dejan06Lovren has joined @fczenit_en on a permanent transfer.



Everyone at the Reds would like to thank Dejan for his brilliant contribution over the years and wish him all the very best in his new challenge ❤️