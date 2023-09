DFB: Neue Entwicklung bei Nagelsmann – drei Alternativen

Julian Nagelsmann hat offenbar noch nicht entschieden, ob er das Erbe von Hansi Flick antreten möchte. Laut der ‚Bild‘ hat man beim DFB den Eindruck, dass der 36-Jährige hin- und hergerissen ist, was seine Entscheidung bezüglich eines Engagements als Bundestrainer angeht.

Das Boulevardblatt zeigt in diesem Kontext drei mögliche Nagelsmann-Szenarien auf. Am unwahrscheinlichsten ist laut der ‚Bild‘, dass sich beide Seiten auf einen Vertrag bis zur Heim-EM 2024 einigen. Sowohl der ehemalige Bayern-Coach als auch der DFB wollen Planungssicherheit.

Wunschlösung des DFB soll ein Vertrag bis 2026 sein, also bis zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Problematisch ist in diesem Szenario der ‚Bild‘ zufolge das Gehalt von Nagelsmann. Last but not least: Der Taktikfuchs sagt ab.

Drei Alternativen

Sollte mit Nagelsmann nach Jürgen Klopp, Matthias Sammer und Roger Schmidt der vierte Kandidat den Daumen senken, beschäftigt man sich beim DFB mit Alternativen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, „könnten“ dann Louis van Gaal, Oliver Glasner und Stefan Kuntz zum Thema werden.

Allzu lange wird es wohl aber nicht mehr dauern, bis der Flick-Nachfolger feststeht. Spätestens zur nächsten Länderspielpause (ab dem 9. Oktober) soll der neue Bundestrainer präsentiert werden.