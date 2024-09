Europa-Rückkehr: Neuer Klub für Ex-Mainzer Quaison

Für Robin Quaison steht die Rückkehr in den europäischen Fußball auf dem Programm. Der 30-jährige Schwede hat nach einem dreijährigen Abstecher zu Al Ettifaq nach Saudi-Arabien nun einen Vertrag bis 2026 bei Aris Thessaloniki in der griechischen Super League unterzeichnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von 2017 bis 2021 war Quaison für den 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga aktiv und erzielte 34 Tore in 130 Pflichtspielen für die Nullfünfer. Anschließend zog es den 52-fachen Nationalspieler in die Wüste. In Saloniki trifft der Stürmer unter anderem auf Ex-Herthaner und -Freiburger Vladimír Darida (34).