„Schwierig, aber nicht unmöglich“: Reals Plan mit Haaland & Mbappé

Real Madrid hat offenbar konkrete Pläne für den Sturm der Zukunft. Die ‚Marca‘ berichtet, dass die Königlichen Erling Haaland in diesem Sommer und Kylian Mbappé im Sommer 2021 in die spanische Hauptstadt holen wollen.

Dieses ambitionierte Transferziel schätze man bei Real Madrid als „schwierig, aber nicht unmöglich“ ein. Haaland sehe Real als klassischen Neuner an, Mbappé als verspäteten Nachfolger von Cristiano Ronaldo auch als eine Option für die Außenbahn.

Unterschiedliche Ausgangslage

Ein Wechsel von Haaland noch in diesem Jahr gilt allerdings als sehr unwahrscheinlich. Die 75 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel des 19-jährigen Dortmund-Profis greift erst in den nächsten Jahren.

Real müsste sich finanziell also gewaltig strecken, um den Zuschlag zu erhalten. In Zeiten der Coronakrise kaum vorstellbar. Und auch Haaland-Berater Mino Raiola betonte erst kürzlich, er halte einen Abschied vom BVB in diesem Sommer für unrealistisch.

Bei Mbappé könnten die königlichen Chancen im Sommer 2021 aber besser stehen, denn der Vertrag des Weltmeisters läuft ein Jahr später aus. Billig wäre der 21-Jährige aber auch dann nicht. Paris St. Germain war Mbappé einst 180 Millionen Euro wert.