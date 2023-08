Engländer baggern: Verliert Leverkusen Adli?

Amine Adli hat vor allem in der Rückrunde der vergangenen Saison einige Qualitätsnachweise geliefert. Das ist offenbar auch in England nicht verborgen geblieben. Zum Ende des Transferfensters bietet sich für den 23-jährigen Flügelstürmer nun wohl die Möglichkeit, in die Premier League zu wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach ‚RMC Sport‘-Informationen haben Verantwortliche von Brighton & Hove Albion Adlis Berater Jeremy Hazan kontaktiert, um zu eruieren, ob Adli an einem Wechsel zu den Seagulls interessiert wäre. Dem Bericht zufolge fiel die Antwort des Angreifers positiv aus.

Lese-Tipp

Es wird verrückt: Amiri nun doch nach Leeds?

Allerdings soll Bayer Leverkusen keinesfalls gewillt sein, den schnellen Dribbler abzugeben. Insbesondere nachdem man gerade erst den Abgang von Moussa Diaby (24/Aston Villa) mit der Verpflichtung von Nathan Tella (24) vom FC Southampton kompensieren konnte. Voraussichtlich müssen die Engländer tief in die Taschen greifen, damit Geschäftsführer Simon Rolfes für Verhandlungen den Hörer abnimmt.