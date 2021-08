Arminia verleiht Gebauer

Arminia Bielefeld gibt Christian Gebauer (27) nach einer Saison in die zweite Liga ab. Der Flügelstürmer wird für eine Saison an den FC Ingolstadt verliehen. Die Schanzer sichern sich zudem eine Kaufoption. Gebauer war im vergangenen Sommer vom SCR Altach nach Bielefeld gewechselt, in 24 Einsätzen verbuchte er zwei Scorerpunkte. Sein Vertrag läuft auf der Alm läuft noch bis 2023.

FCI-Manager Malte Metzelder erklärt: „Er bringt hohes Tempo und Laufbereitschaft mit, sucht stets das direkte, vertikale Spiel. Sein Werdegang zeigt, dass er ein echter Kämpfer ist und mit seinen Fähigkeiten verleiht er unserem Team noch mehr Variabilität.“ Gebauer sagt: „Ich habe gehört, dass Österreicher hier beim FCI eine durchaus erfolgreiche Historie haben – und diese will ich gerne fortsetzen. Ich freue mich riesig auf die spannende Aufgabe.“