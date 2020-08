Unterschrieben: City tütet ersten Januar-Transfer ein

Spätestens seit dem vergangenen Jahr ist Diego Rosa in seinem Heimatland Brasilien kein Unbekannter mehr. Mit der brasilianischen U17 holte er bei der Heim-WM den Titel und kam im Finale gegen Mexiko über 90 Minuten zum Einsatz. Zum kommenden Jahr wagt er den Sprung nach Europa.

Wie das brasilianische ‚Globo Esporte‘ berichtet, hat der Youngster von Grêmio Porto Alegre am gestrigen Montag seinen Vorvertrag mit der City Football Group unterschrieben. In seiner Insta-Story hat Rosa per Bild die Vertragsunterschrift bestätigt.

Rosa soll verliehen werden

In der ersten Januar-Woche wird er nach England fliegen und sich seinem neuen Team anschließen. Offenbar soll das Talent aber im Anschluss zunächst innerhalb Europas verliehen werden. Als mögliche Abnehmer nennt der brasilianische Sportsender den FC Girona aus Spanien und einen französischen Zweitligisten.

City lässt sich den Teenager einiges kosten. Insgesamt fließen in mehreren Chargen und in Abhängigkeit von verschiedenen leistungsabhängigen Boni bis zu 23,5 Millionen Euro. Elf Millionen wandern im kommenden Januar fix nach Brasilien, eine weitere Million kommt ein Jahr später hinzu.

70 Prozent der Summe gehen dabei an Grêmio, über 30 Prozent darf sich Rosas erster Klub EC Vitória aus Salvador freuen. Die Tricolor aus Porto Alegre sichern sich darüber hinaus eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent.