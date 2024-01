Sancho im Anflug: Neue Rolle beim BVB?

Am Donnerstagnachmittag säten die ‚Ruhr Nachrichten‘ noch ganz leichte Zweifel. Doch nun legt sich die ‚Bild‘ abermals fest: Am heutigen Freitag wird Jadon Sancho im Trainingslager von Borussia Dortmund in Marbella erwartet. „Alles klar! Sancho kommt zum BVB“, titelt das Boulevardblatt heute mit Blick auf die Leihe des Offensivspielers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch wie plant man in Dortmund mit Sancho? Laut der ‚Bild‘ wird der 23-Jährige fortan „nicht nur als Flügelspieler eingeplant, sondern auch auf der zentralen Position im offensiven Mittelfeld“. Bislang spielte Sancho im Laufe seiner Karriere fast immer außen – mal rechts und zuletzt eher links. Seine Kreativität, Ballsicherheit und Präzision beim letzten Pass sorgen dafür, dass man ihn sich auch als Zehner bestens vorstellen kann. Sowohl außen als auch zentral-offensiv ist der BVB-Kader aber bereits sehr breit aufgestellt.

Lese-Tipp

Sancho-Deal: Schlechte Nachrichten für den BVB

Größere Zweifel als an Sanchos Qualität herrschen derweil an seinem Fitnesszustand. Schließlich stand der Engländer letztmals Ende August für Manchester United auf dem Rasen. Anschließend bezichtigte er seinen Trainer Erik ten Hag der Lüge und wurde fortan links liegen gelassen. Bekannt ist, dass Sancho ein wesentlich besseres Verhältnis zu BVB-Coach Edin Terzic hat.