FC Bayern: Bergwijn-Berater legt nach

Nathan van Kooperen zeigt sich gesprächig, was das Interesse des FC Bayern an seinem Klienten Steven Bergwijn (26) betrifft. Der Spielerberater sagt gegenüber ‚Sky‘: „Ich kann bestätigen, dass Bayern mit uns gesprochen und die Situation gecheckt hat. Wir haben eine gute und seriöse Beziehung zu Bayern. Sie kennen Steven seit vielen Jahren.“ Die Münchner wollen vor Transferschluss am Donnerstag noch einen neuen Flügelstürmer verpflichten.

Van Kooperen weiter: „Ein möglicher Transfer hängt von verschiedenen Dingen ab.“ Ganz entscheidend ist dabei, ob die Bayern die Verhandlungen mit dem FC Granada über einen vorzeitigen Transfer von Bryan Zaragoza (22) abschließen können. Klappt das nicht, ist Bergwijn der Plan B. Problem: Ajax Amsterdam würde seinen Kapitän nicht verleihen, sondern nur verkaufen. In diesem Fall stünden dann im Sommer sowohl der Niederländer als auch der Spanier auf der Matte. Ein Überangebot könnte die Folge sein.