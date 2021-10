Deutschland erkämpft sich den Sieg | Die Noten für die DFB-Stars

Nach eigentlich sehr gutem Start und einem nicht gegebenen Elfmeter ganz früh die kalte Dusche für das Team von Hansi Flick. Ianis Hagi bringt die aggressiven und im Konterspiel gefährlichen Rumänen nach knapp zehn Minuten in Führung. Direkt im Anschluss war das DFB-Team um den Ausgleich bemüht, ließ aber in einigen vielversprechenden Situationen die letzte Zielstrebigkeit vermissen. Bis zur Pause wurden dennoch einige hochkarätige Möglichkeiten vergeben. So ging es mit einem aus deutscher Sicht sehr unglücklichen 0:1 in die Kabinen.

Nach der Halbzeit erhöhten die Deutschen das Tempo dann noch einmal. Die Folge war der höchstverdiente Ausgleichstreffer durch Serge Gnabry. Danach war die Flick-Elf weiter dominant und auch druckvoll, erspielte sich aber nicht mehr die Fülle an Chancen wie noch in der Phase zuvor. Für den aufgrund der Gesamtleistung mehr als gerechten Siegtreffer sorgte schließlich der eingewechselte Thomas Müller, der nach einem Standard erfolgreich war.

Torfolge

0:1 Hagi (9.): Traumtor der Rumänen. Hagi bekommt auf der rechten Seite in einer Umschaltsituation den Ball, wird von drei Deutschen gestellt und dribbelt sich trotzdem durch. Zu allem Überfluss wird Rüdiger auch noch getunnelt. Hagis Abschluss mit dem starken Linken ist dann unerreichbar für ter Stegen.

1:1 Gnabry (52.): Der längst überfällige Ausgleich. Goretzka treibt den Ball über halblinks nach innen und passt auf Reus. Der Dortmunder dreht sich vom Tor weg und legt ab auf Gnabry. Dessen Flachschuss aus rund 18 Metern landet unhaltbar im langen Eck.

2:1 Müller (81.): Ecke von der rechten Seite durch Kimmich. Goretzka läuft ein und verlängert den Ball. Am langen Pfosten hat sich Müller freigestohlen und braucht aus knapp fünf Metern nur noch den Fuß hinzuhalten.

Die Noten für die DFB-Elf

Eingewechselt:

67‘ Müller (2) für Werner

67‘ Havertz (4) für Reus

85‘ Klostermann für Hofmann

89‘ Adeyemi für Sané