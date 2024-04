Nagelsmann dagegen: UEFA stimmt für Kaderaufstockung

Bei der diesjährigen Europameisterschaft dürfen die Nationaltrainer weiterhin drei Spieler mehr nominieren. Das englische ‚Sky Sports‘ berichtet, dass die UEFA-Delegierten am gestrigen Montag für die Beibehaltung der Kader-Aufstockung gestimmt haben. Demnach dürfen 26 statt 23 Profis ihre jeweilige Nation repräsentieren. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Kader zur EM 2020 auf 26 Spieler aufgestockt. Bei der WM in Katar wurde dies beibehalten, um der erhöhten Belastung mitten in der Saison Rechnung zu tragen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bundestrainer Julian Nagelsmann war von der Aufstockung bis zuletzt nicht überzeugt: „Ich finde, dass man das offenhalten kann. Man kann ja eine maximale Anzahl von 26 benennen und jeder kann dann entscheiden, ob er weniger mitnimmt. Ich bin generell eher bei 23, kann aber auch alle Argumente für 26 verstehen.“ Am 16. Juni eröffnet die deutsche Auswahl das Turnier mit dem Auftaktspiel gegen Schottland. Das Finale steigt rund einen Monat später am 14. Juli in Berlin.