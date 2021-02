Insider verrät: Barça hat Gil im Kopf

Der FC Barcelona hat überall seine Augen. In Andalusien hält ein Scout namens Mani die Augen nach Talenten offen, die das Zeug zum Superstar haben. Unter anderem soll Mani den Blaugrana die Verpflichtungen von Andrés Iniesta und Ansu Fati ans Herz gelegt haben. Und den nächsten Ausnahmekönner hat er bereits im Blick.

Bryan Gil heißt der 19-Jährige, der aktuell vom FC Sevilla an SD Eibar ausgeliehen ist. In 15 La Liga-Spielen gelangen Gil in dieser Spielzeit schon drei Tore und ein Assist. Angesprochen auf den spanischen U21-Nationalspieler gerät Mani gegenüber dem Radiosender ‚Cadena SER‘ regelrecht ins Schwärmen.

„Der Beste“

„Er ist derzeit der beste Fußballer in Spanien und ich vergleiche ihn mit Neymar. Er heißt Bryan Gil. Er hat viel von Neymar und ist sehr vielseitig. Er kann als Außenverteidiger spielen, im Zentrum oder als Flügelstürmer, das ist beeindruckend“, so die überschwänglichen Worte des Scouts.

Mani zufolge schaut Barça ganz genau auf Gils Entwicklung: „Ich habe schon mit Ramón Planes (Barça-Sportdirektor, Anm. d. Red.) gesprochen und er hat ihn auf dem Zettel. Im Moment hat er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro. Aber wenn er bei Sevilla verlängert, werden es 150 Millionen sein.“

Barcelona müsste sich also wohl sputen, um sich die Dienste des feinen Technikers zu sichern. Große Sprünge können die Katalanen in finanzieller Hinsicht aktuell aber nicht machen. Das Problem: Spätestens wenn Gil in Sevilla den Durchbruch geschafft hat, dürfte er unbezahlbar sein. Zumindest für Barça.