Bayer will Coufal – Pole Position bei Gosens

Bayer Leverkusen plant für den Winter Verstärkungen auf den Außenverteidiger-Positionen. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegt die Werkself im Rennen um Robin Gosens (28) vor dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach in der Pole Position.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche Nationalspieler soll der neue Mann für die linke Seite werden, auf der Mitchel Bakker nur selten überzeugt. 15 bis 17 Millionen Euro Ablöse könnten an Inter Mailand fließen.

Coufal soll kommen

Für rechts hinten gibt es derweil einen neuen Kandidaten. Vladimir Coufal (30) von West Ham United hat es den Bayer-Verantwortlichen angetan. Der tschechische Internationale steht nur noch bis Saisonende bei West Ham United unter Vertrag.

Eine Leverkusener Delegation soll zum Ende der Woche in London vorstellig zu werden, um in Erfahrung zu bringen, welche Konditionen sich West Ham für einen Transfer vorstellt. Coufal bereitete in 86 Premier League-Spielen zwölf Tore vor.