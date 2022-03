Aubameyang: „Ich will, dass er bleibt“

Pierre-Emerick Aubameyang (32) verleiht seinem Wunsch nach einer gemeinsamen Zukunft mit Ousmane Dembélé (24) beim FC Barcelona Nachdruck. „Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Das Wichtigste ist, dass er glücklich ist und hart arbeitet. Ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen. Die Entscheidung liegt am Ende bei ihm. Wir werden sehen, was er macht. Ich will, dass er bleibt. Ich bin sehr glücklich, mit ihm zu spielen“, so der Winter-Neuzugang der Katalanen auf einer Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dembélés Vertrag bei Barça läuft zum Saisonende aus. Beide Seiten konnten sich im Winter nicht auf eine Verlängerung einigen. Der FC Barcelona würde weiterhin gerne weitermachen mit dem französischen Rechtsaußen. Aber auch Klubs wie Paris St. Germain und Manchester United locken.