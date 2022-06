Brügge holt Barças Jutglà

Ferran Jutglà schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Wie der FC Brügge mitteilt, kommt der 23-jährige Mittelstürmer vom FC Barcelona nach Belgien und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Dem Vernehmen nach fließen fünf Millionen Euro Ablöse.

Jutglà wurde bei Espanyol Barcelona ausgebildet und wechselte im vergangenen Sommer zu Barça. Dort spielte er achtmal für die Profis und erzielte dabei zwei Tore. Zumeist war der Rechtsfuß aber in der zweiten Mannschaft am Ball (32 Partien, 19 Treffer).

