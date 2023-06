Sinkgraven: Auch Interesse aus der Bundesliga

Daley Sinkgraven könnte auch in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen. Auf ein kolportiertes Interesse von Lech Posen angesprochen, antwortet Edwin Olde Riekerink, der Berater des 27-Jährigen, dem ‚kicker‘: „Es gibt Kontakte – auch in die Bundesliga.“ Um welche Klubs es sich handelt, bleib offen.

Sinkgravens Vertrag bei Bayer Leverkusen läuft aus, zu einer Verlängerung wird es nicht mehr kommen. Der Linksverteidiger, der auch im Mittelfeld auflaufen kann, stand in der abgelaufenen Saison in nur zwölf Bundesliga-Spielen für die Werkself auf dem Platz.

