Weghorst und der Kuss des Todes | Kane im Spurs-Chaos

Weghorst und der „Kiss of death“

Wout Weghorst gehört zu der Sorte Stürmer, die sich nicht nur im gegnerischen Strafraum, sondern auch im Kopf des Gegenspielers einnistet. Am gestrigen Sonntag sorgte er mit einem Psychospielchen für Manchester Uniteds Einzug ins Finale des FA Cup. Gegen Brighton & Hove Albion mussten die Red Devils ins Elfmeterschießen. Als Brightons Solly March auf dem Weg zum Elfmeterpunkt war, gab Weghorst dem Ball noch einen Kuss mit. March setzte den Ball im Anschluss an den „kiss of death“ übers Tor, United erzielte danach das 7:6. „Mit einem Kuss besiegelt“, titelt der ‚Guardian‘. Im Finale gibt’s dann das erste Manchester-Derby der mehr als 150-jährigen Wettbewerbsgeschichte.

Kane im Trümmerhaufen Tottenham

Wie der FC Chelsea macht auch Tottenham Hotspur dieser Tage als Lockvogel für seinen potenziellen künftigen Cheftrainer keine gute Figur. Die Spurs kamen bei Newcastle United mit 1:6 unter die Räder. Interimscoach Cristian Stellini bezeichnete den Spielstart als „die schlimmsten 25 Minuten, die ich je gesehen habe“. Da stand es nämlich bereits 0:5. Die ‚Daily Mail‘ schreibt von „Chaos“ und einer „feigen Kapitulation“. Dabei wirft die Tageszeitung in dem Zusammenhang die Frage auf, was Harry Kane angesichts der Krise eigentlich noch in Nordlondon zu suchen hat. „Es hätten zehn Tore sein sollen“, ätzt der ‚Mirror‘. Viel Positives gibt es an der White Hart Lane aktuell nicht zu finden.

Napoli stößt die Tür auf

Die SSC Neapel hat sieben Spieltage vor Schluss schon eine Hand am Scudetto. Am gestrigen Sonntag ging das Team von Luciano Spalletti im Duell mit Juventus Turin mit 1:0 als Sieger vom Platz. Giacomo Raspadori erzielte in der Nachspielzeit den erlösenden Treffer. Mit 17 Punkten Vorsprung vor Lazio Rom könnte man schon am kommenden Wochenende die erste Meisterschaft seit den Achtzigern mit Diego Maradona klarmachen. „Neapel feiert schon“, schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘ am heutigen Montag. Auch der ‚Corriere dello Sport‘ legt sich fest: „Am 23. April 2023 um 22:37 Uhr holte sich Napoli nach 33 Jahren den Scudetto zurück“. Die Party kann beginnen.