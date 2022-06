Paukenschlag: Hinteregger beendet seine Karriere

Martin Hinteregger verlässt völlig überraschend Eintracht Frankfurt und beendet die aktive Karriere. Das vermeldet die SGE offiziell. „Zunächst gilt es für mich, etwas Abstand zu gewinnen und mein Leben neu auszurichten. Ich bin dankbar, dass mir die Eintracht die Möglichkeit gibt, diesen Schritt jetzt zu gehen“, erklärt der Österreicher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportvorstand Markus Krösche hat Hinti-Berater Christian Sand laut ‚Bild‘ in einem Gespräch mitgeteilt, dass es keine gemeinsame Zukunft geben und der bis 2024 gültige Vertrag aufgelöst wird. Hinteregger selbst geht nun einen Schritt weiter und hängt die Schuhe im Alter von 29 Jahren an den Nagel.

Zu viele Skandale

Der umstrittene Hinti-Cup, fehlende Fitness nach dem Urlaub, Feier-Exzesse, nicht abgesprochene Interviews – mit einer ganzen Reihe von Fehltritten beförderte sich Hinteregger bei seinem Verein ins Abseits. Anderswo will der Exzentriker offenbar nicht mehr kicken.

„Ich hatte bereits im vergangenen Herbst erste Gedanken, nach der Saison aufzuhören“, verrät Hinteregger, „[...] den Sieg in der Europa League habe ich deswegen so ausgiebig genossen, weil ich da schon wusste, dass es meine letzte große Siegesfeier mit den fantastischen Fans in dieser Stadt sein würde, die meine zweite Heimat geworden ist.“