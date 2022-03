PSG: Sportdirektor Leonardo über Mbappé, Ramos & Neymar

Im Starensemble von Paris St. Germain gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Querelen und Unruhe. Mal schien Lionel Messi nicht in der französischen Hauptstadt zurechtzufinden, mal haperte es in der Kabine – die Mannschaft soll in ein französische und eine südamerikanische Fraktion aufgeteilt sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und dann wäre da noch Kylian Mbappé, dessen Zukunft seit Monaten wie ein Damoklesschwert über dem Nobelklub schwebt. Real Madrid möchte den pfeilschnellen Franzosen unbedingt verpflichten. Mbappé zögert aber aktuell noch mit seiner Entscheidung.

Neymar hat sich gebessert

Neymar, der zuletzt häufiger Schlagzeilen abseits des Platzes als auf dem Rasen machte, nimmt der Funktionär Schutz: „Neymar hat Fehler gemacht. Er hat seine Art zu sein. Er ist ein Star. Aber der Neymar, den man in letzter Zeit sieht, verhält sich so, dass es nichts zu bemängeln gibt.“

Und weiter: „Als ich Probleme mit ihm hatte, habe ich ihm das gesagt. Aber wenn die Dinge gut gemacht werden, muss man das auch sagen. Man klebt niemandem ein Etikett auf für das ganze Leben. Wenn er auf dem Platz steht, kann immer etwas passieren.“

Ramos Zukunft unklar

Mit Blick auf Sergio Ramos‘ Zukunft, der seit seinem Wechsel von Real Madrid im Sommer verletzungsbedingt kaum zum Zug kommt, gibt sich Leonardo pragmatisch: „Wir haben ihn geholt, weil er körperlich gut drauf war. Bis heute hat er fünf Spiele gespielt. Leider ist es nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist hart für ihn und für uns alle. Aber unser Verhältnis ist klar. An dem Tag, an dem wir sagen, dass er nicht mehr spielen kann, wird es für alle klar sein. Das ist nicht der Fall. Wenn er nicht spielt, kann er kein Anführer sein.“

Dann lässt er aber durchblicken, dass die Skepsis hinsichtlich der Rolle des Innenverteidigers im Klub gewachsen ist: „Wir werden abwarten, bevor wir Schlussfolgerungen ziehen, die Saison ist noch nicht zu Ende. Aber ich habe keine Angst davor, zu meinen Fehlern zu stehen, wenn ich welche mache.“

Dementi zu Mbappé

Zuletzt berichteten französische Medien, dass PSG Mbappé 100 Millionen Euro Handgeld für eine Vertragsverlängerung biete zuzüglich eines astronomischen Jahresgehalts von 50 Millionen. Die kolportierten Zahlen dementiert Leonardo nun: „Das stimmt nicht. Wir haben kein konkretes Angebot übermittelt. Solange es keine Unterschrift gibt, werden wir alles versuchen, wir werden alles tun, um ihn zu halten. Ich glaube nicht, dass er nach dem Ergebnis gegen Real urteilen wird.“

Dann schmiert er seinem Schützling Honig um den Mund und hebt ihn auf den Fußball-Olymp: „Es gibt eine Realität. Kylian ist heute der beste Spieler der Welt. Messi war immer auf diesem Niveau, und für mich ist er immer noch auf diesem Niveau, aber es ist normal, dass Leute kommen, die langsam... Es geht nicht darum, zu beurteilen, wer besser ist. Es gibt einen, der ist 23, der andere ist 34.“