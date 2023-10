Diagnose da: Rekordmann Guirassy fällt aus

Der VfB Stuttgart muss in den kommenden Wochen auf seinen Top-Torjäger Serhou Guirassy verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der 27-Jährige beim gestrigen Bundesligaspiel gegen Union Berlin (3:0) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Das hat eine Untersuchung am heutigen Sonntag ergeben. Guirassy wird den Schwaben laut ‚Sky‘ voraussichtlich bei den nächsten beiden Ligaspielen gegen die TSG Hoffenheim und den 1. FC Heidenheim sowie in der zweiten Runde des DFB-Pokal gegen Union Berlin fehlen.

Gegen die Köpenicker schoss Bundesliga-Rekordstarter Guirassy gestern sein 14. Saisontor, nach 30 Minuten musste der Mittelstürmer dann ausgewechselt werden.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß sagt: „Der Ausfall von Serhou ist bitter für ihn persönlich und für uns als Team. Jeder hat gesehen, in was für einer überragenden Verfassung Serhou zuletzt war. Wir müssen und werden seinen Ausfall so gut wie möglich kompensieren.“