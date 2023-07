Okoroji in die Schweiz

Chima Okoroji unterschreibt einen Zweijahresvertrag beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Der 26-jährige Linksverteidiger wechselt aufgrund seines im Sommer ausgelaufenen Vertrags beim SV Sandhausen ablösefrei. Okoroji wurde in den vergangenen Wochen auch bei deutschen Vereinen wie dem FC St. Pauli gehandelt.

„Chima kann mit seiner Erfahrung aus über 100 Spielen in der zweiten Bundesliga unsere linke Abwehrseite optimal ergänzen. Wir freuen uns, Chima in unsere Mannschaft begrüssen zu dürfen“, kommentiert Alain Sutter, Sportchef des FC St. Gallen, den Wechsel. Okoroji kam in der Abstiegssaison der Sandhausener in 20 Pflichtspielen auf fünf Assists.

