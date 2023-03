Bayern-PK: „Vorgeführt“ unter Nagelsmann & Titelhoffnungen mit Tuchel

Die Bayern-Bosse werden gefragt, warum sie so lange öffentlich von einem Langzeitprojekt mit Nagelsmann gesprochen haben. Salihamidzic erklärt: „Wir haben ja von der ersten bis zur letzten Minute an Julian und an das Trainerteam geglaubt und haben ihn unterstützt. Jeder weiß, wie vertrauensvoll diese Zusammenarbeit war.“ Vorwürfe in der Außendarstellung will man sich also nicht machen lassen. Brazzo betont erneut, dass Nagelsmann für ihn ein „Top-Trainer“ sei und dass der FC Bayern einen „Top-Kader“ habe. Alleine die „Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer“ habe nicht (mehr) gepasst.