Nach XXL-Sperre: Lyon trifft Fonseca-Entscheidung

Olympique Lyon wird trotz dessen monatelanger Sperre weiter mit Trainer Paulo Fonseca arbeiten. Das verkündet der amerikanische Klubbesitzer John Textor verbunden mit einem Geburtstagsgruß an den 52-jährigen Portugiesen am heutigen Donnerstag via Instagram: „Alles Gute zum Geburtstag, Paulo, ich stehe heute und immer an deiner Seite. Du hast einen Fehler gemacht… Deine Entschuldigung war aufrichtig… und deine Strafe ist eindeutig zu hart. Du bist der richtige Mann für OL und wir werden weitermachen.“

Fonseca ist als Folge einer Auseinandersetzung mit Schiedsrichter Benoît Millot beim Spiel gegen Stade Brest (2:1) am vergangenen Sonntag mit einer neunmonatigen Sperre aus dem Verkehr gezogen worden. Bis zum 15. September ist dem Lyon-Coach der Zutritt zur Umkleidekabine seines Teams an Spieltagen untersagt, sogar bis zum 30. November darf er nicht an der Seitenlinie stehen. Den Job beim Ligue 1-Klub hat Fonseca erst Ende Januar angetreten und seitdem drei von fünf Ligaspielen gewonnen.