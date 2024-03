FC Bayern: De Ligt kommentiert Abschiedsgerüchte

In bester Max Eberl-Manier hat der neue Sportvorstand mit Feuereifer den Dienst beim FC Bayern angetreten. Mit Mathys Tel wurde bereits verlängert, mit Joshua Kimmich die ersten Gespräche geführt, Alphonso Davies hat ein Ultimatum erhalten. Wie es mit Matthijs de Ligt weitergeht, zeichnet sich indes noch nicht.

Wenn man den Niederländer selbst fragt, ist keine Veränderung für den Sommer geplant. „Ich denke, das hat vor allem mit den Erwartungen von außen zu tun. Wenn ich dann nicht spiele, wird sofort der Eindruck erweckt, ich sei unzufrieden und wolle weg“, entgegnet der Innenverteidiger der Frage von ‚Voetbal International‘, wie er die Gerüchte über einen Abschied vom FC Bayern bewertet.

„Natürlich gab es Spiele, in denen ich gerne gespielt hätte“, gesteht der 24-Jährige, versichert jedoch: „Aber ich habe wirklich keinen Grund, mich zu beklagen. Ich habe nach wie vor eine tolle Zeit bei Bayern München und habe in letzter Zeit wieder in jedem Spiel gespielt. Ich lasse mich auch nie von Gerüchten täuschen, bleibe bei mir und weiß, wie die Wirklichkeit aussieht.“

Wunschspieler Araújo

Vor allem das Verhältnis zu Thomas Tuchel gilt als beschädigt. Nach der Spielzeit übernimmt jedoch ein neuer Trainer an der Säbener Straße und die Karten werden neu gemischt. Mit Ronald Araújo (25) vom FC Barcelona haben die Bayern allerdings bereits einen Wunschspieler für die Innenverteidigung auserkoren. Um den Uruguayer zu finanzieren, müssen aber wohl Spieler gehen.

Dem Vernehmen nach würde der Rekordmeister de Ligt bei einem Wechsel im Sommer keine Steine in den Weg legen, sofern die damals an Juventus Turin gezahlte Ablöse von 67 Millionen Euro zu erzielen wäre. In München ist der 43-fache Nationalspieler noch bis 2027 vertraglich gebunden.