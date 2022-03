Union: Verträge von Luthe und Trimmel verlängert

Torhüter Andreas Luthe (35) und Mannschaftskapitän Christopher Trimmel (35) bleiben über den Sommer hinaus bei Union Berlin. Nach Informationen des ‚kicker‘ haben sich die am Saisonende auslaufenden Verträge des Duos bis 2023 verlängert.

Unions Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert bestätigt indirekt: „Wir sagen nichts zu Verlängerungen oder Vertragslaufzeiten, aber die beiden Spieler stehen in der nächsten Saison bei uns unter Vertrag. Das ist korrekt.“

Verlängerung dank Vertragsklauseln

Laut ‚kicker‘ verlängerte sich der Vertrag von Rechtsverteidiger Trimmel im Februar, der von Keeper Luthe schon vorher. Bei beiden griff wohl eine einsatzgebundene Klausel. Luthe steht in dieser Saison bei 31 Pflichtspielen, Trimmel bei 29.

Auch der Kontrakt von Linksverteidiger Niko Gießelmann (30) verlängerte sich zuletzt automatisch. „Auch bei Niko ist es so, dass er in der nächsten Saison bei uns unter Vertrag steht“, so Ruhnert.