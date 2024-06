Barça hat Zweitliga-Kicker im Visier

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach potenziellen Verstärkungen offenbar in der Championship fündig geworden. Wie ‚Relevo‘ berichtet, möchten die Katalanen Jadon Philogene vom englischen Zweitligisten Hull City verpflichten. Beide Klubs stehen demzufolge bereits in Kontakt und verhandeln über eine Leihe samt Kaufoption für den 22-Jährigen. Der Flügelstürmer ist laut ‚Relevo‘ die kostengünstigere Alternative zu Nico Williams (21), dessen Ausstiegsklausel bei seinem aktuellen Klub Athletic Bilbao dem Vernehmen nach bei knapp 58 Millionen Euro liegt. Zu viel für die chronisch klammen Katalanen.

Philogene stammt aus der Jugend von Aston Villa und war im vergangenen Sommer für knapp sechs Millionen Euro nach Hull gewechselt. Er zählt trotz des Schritts in die zweite Liga zu den größten englischen Talenten auf seiner Position. Die Villans sollen sich daher eine Rückkaufklausel gesichert haben. In der abgelaufenen Saison kam Philogene in der Championship zu 32 Einsätzen, in denen der dribbelstarke Linksaußen zwölf Treffer erzielte und sechs weitere vorbereitete. Neben dem FC Barcelona soll auch Tottenham Hotspur Interesse an dem Engländer zeigen.