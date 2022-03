Eintracht bei Betis: Die voraussichtliche Aufstellung

Oliver Glasner kann es kaum abwarten. „Wie ein kleines Kind“ freue sich der Trainer von Eintracht Frankfurt auf die Europa League. Kein Wunder, schließlich zeigte die Eintracht im Jahr 2019, was auf internationalem Terrain möglich ist, als man bis ins Halbfinale des Wettbewerbs vorstieß und ganz Fußball-Deutschland verzauberte.

Möchte man in diesem Jahr Ähnliches schaffen, muss die Glasner-Elf in einem ersten Schritt Betis Sevilla aus dem Weg räumen. Am heutigen Mittwoch (18:45 Uhr) gastiert Frankfurt beim Tabellenfünften der spanischen La Liga. Im Achtelfinal-Hinspiel gilt es, den Grundstein für das Weiterkommen zu legen.

Hoffnung auf ein positives Ergebnis kann der Eintracht der 4:1-Auswärtssieg bei Hertha BSC am Wochenende machen. Nach drei Niederlagen in Folge fand die SGE in Berlin in die Erfolgsspur zurück. Für Glasner gibt es deshalb nur wenig Grund, personell etwas zu ändern. Einzig Sebastian Rode, der nach einer Verletzung in den Kader zurückkehrt, könnte für Kristijan Jakic in die Mannschaft rücken.

So könnte die Eintracht spielen